Scatta la prescrizione per il bollo auto non pagato: ecco cosa sapere, come si calcola e quando le Regioni non possono più pretendere il versamento.

Dicembre non è solo il mese dei bilanci personali e delle festività. È anche il momento in cui il fisco sospende temporaneamente l’invio di comunicazioni, avvisi e lettere di compliance, in quella che è ormai conosciuta come “tregua fiscale”. Ma c’è un’altra scadenza importante da segnare sul calendario: il 31 dicembre rappresenta un limite oltre il quale alcuni debiti legati al bollo auto possono considerarsi estinti.

In altre parole, se non sono arrivate comunicazioni ufficiali nei tempi previsti, il bollo auto relativo a determinati anni non è più dovuto. Si tratta di un’opportunità importante per molti automobilisti, spesso ignari del fatto che questa tassa regionale ha uno dei termini di prescrizione più brevi tra i tributi italiani.

Bollo auto: una tassa a scadenza breve

Il bollo auto è un’imposta gestita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Secondo la normativa vigente, ha un termine di prescrizione di tre anni. Questo significa che le amministrazioni hanno solo tre anni di tempo per riscuotere il tributo. Trascorso questo periodo senza notifiche formali, il debito si estingue legalmente.

Ma attenzione: il calcolo non parte dalla scadenza del bollo, bensì dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di competenza.

Ad esempio, se il bollo auto era dovuto in qualsiasi mese del 2025, il conteggio della prescrizione parte dal 1° gennaio 2026. Se entro il 31 dicembre 2028 non si riceve alcun atto formale, il diritto della Regione alla riscossione decade definitivamente dal 1° gennaio 2029. Da quel momento, nessuna richiesta di pagamento sarà più legittima.

Quando la prescrizione si interrompe

È importante sapere che la prescrizione non è automatica. Può infatti essere interrotta da un atto formale, come un preavviso di fermo o una cartella di pagamento, notificato correttamente al contribuente. In quel caso, il termine triennale riparte da zero a partire dalla data di notifica.

Perché l’interruzione sia valida, l’atto deve:

essere una comunicazione ufficiale,

essere ricevuto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC,

arrivare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza originaria del bollo.

Se invece l’automobilista non riceve nulla entro questo termine, può ritenere il debito prescritto.

Cosa fare in caso di sollecito dopo la scadenza

Nel caso in cui, dopo la data del 31 dicembre, venga ricevuta una comunicazione di pagamento relativa a un bollo prescritto, il contribuente ha diritto a contestarla.

Si può agire in due modi:

con un ricorso in autotutela, chiedendo direttamente all’ente l’annullamento dell’atto;

presentando un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica.

Un esempio pratico: chi ha ricevuto nel 2022 un avviso di mancato pagamento e non ha ricevuto nulla da allora, dal 1° gennaio 2026 potrà considerare il debito estinto. Qualsiasi nuovo avviso arrivato oltre la scadenza triennale sarà illegittimo e potrà essere impugnato.