Irama sarà protagonista il 27 dicembre 2025 in Piazza Duomo a Messina con uno showcase che regalerà al pubblico una serata indimenticabile tra musica ed emozioni. L’evento rientra nel cartellone delle manifestazioni natalizie presentato oggi dal Comune di Messina.

Irama è uno degli artisti di maggior successo della scena musicale italiana contemporanea, capace di fondere mondi, linguaggi e sonorità con una scrittura emotiva e riconoscibile. Con 54 dischi di Platino, 5 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di streaming, è tra le voci più amate e seguite della sua generazione.

Negli ultimi anni ha collezionato traguardi decisivi nel panorama live: oltre 100.000 presenze nel 2024, due Forum di Assago sold out a maggio 2025, una tournée estiva nei principali festival italiani e due sold out consecutivi all’Arena di Verona (maggio 2024 e ottobre 2025). L’11 giugno 2026 sarà protagonista per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per un evento destinato a segnare un momento storico della sua carriera.

Il 17 ottobre 2025 Irama ha pubblicato per Warner Music Italy il nuovo album “Antologia della vita e della morte”, esordito direttamente al n.1 della classifica FIMI/NIQ. Un progetto intimo e viscerale che intreccia memoria, perdita e rinascita, impreziosito dalle collaborazioni con Achille Lauro, Giorgia, Elodie e Davide Rossi (produttore internazionale per Coldplay, Duran Duran). Dall’album sono estratti i singoli “Ex” feat. Elodie — tra i brani più trasmessi dell’anno — e “Senz’anima”, nuova ballad intensa e potentissima.

Tra le sue canzoni più amate: Ovunque sarai, La genesi del tuo colore, Nera, Arrogante, Mediterranea, Tu no, Lentamente (presentata a Sanremo 2025) e molti altri brani che lo hanno reso una delle penne più iconiche e influenti della nuova musica italiana.