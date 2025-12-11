

“Il Maestro va a scuola: una mattinata con Andrea Camilleri” è il titolo di un’iniziativa organizzata da Marzamemi Book Fest con Audible, la società Amazon leader nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio. L’appuntamento si svolgerà venerdì 12 dicembre 2025 alle 9 nella loggia della tonnara di Marzamemi e coinvolgerà gli studenti dei due Istituti superiori della città “Michelangelo Bartolo” e “Paolo Calleri”.

L’iniziativa, nel centenario della nascita dello scrittore siciliano, vedrà la partecipazione di Alessandra Mortelliti, attrice e nipote di Andrea Camilleri, in dialogo con Sabina Minardi, direttrice artistica del Marzamemi Book Fest e responsabile delle pagine culturali del settimanale L’Espresso.

Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere ai giovani la figura di Camilleri attraverso ricordi personali, aneddoti, memorie familiari. Alessandra Mortelliti racconterà ai ragazzi il Camilleri privato, soffermandosi sulla fase dell’adolescenza: il suo rapporto con la scuola, con lo studio, con la lettura, con gli amici. In un percorso che attingerà alla biblioteca di audiolibri realizzati sulle opere dello scrittore: nel corso dell’incontro l’ascolto in cuffia di frammenti audio coinvolgerà i ragazzi e valorizzerà lo straordinario lavoro di invenzione linguistica compiuto da Camilleri, che ha trasformato il dialetto siciliano in lingua universale.

Il Marzamemi Book Fest, la cui quinta edizione si è svolta nel primo weekend di ottobre, è un festival letterario che promuove la cultura e la lettura nel territorio, con particolare attenzione alla formazione dei più giovani. E’ nato da un’idea di Barbara Fronterrè ed è organizzato dall’associazione “Un paese ci vuole”, presieduta da Rosita Pignanelli.

«E i ragazzi sono e saranno sempre di più i protagonisti del nostro festival», dice Sabina Minardi: «In una terra in cui l’indice di lettura è più basso di almeno quindici punti percentuale rispetto alle regioni del centro nord; dove tre comuni su quattro non hanno librerie e là dove le biblioteche esistono il bibliotecario non è stabile nella metà dei casi, Marzamemi Book Fest ha l’ambizione di coinvolgere i più giovani nell’esperienza trasformativa della lettura: mettendo in rete le energie migliori, proponendo incontri con autori, attraverso laboratori di scrittura, offrendo stimoli e strumenti di crescita per sé e per il territorio».

L’evento del 12 dicembre con gli studenti delle scuole superiori, ideato in collaborazione con Audible, conferma il sostegno al festival della società del Gruppo Amazon, che già lo scorso anno aveva consentito un’esperienza di ascolto di opere di narrativa al tramonto, in riva al mare.

