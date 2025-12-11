

L’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Naro organizza un importante incontro-dibattito dal titolo “Aiutiamoci a essere genitori e persone libere: prevenzione e gestione delle dipendenze giovanili”, che si terrà l’11 dicembre alle ore 17.30 presso il plesso S. Agostino.

L’iniziativa nasce dalla volontà della scuola di offrire alle famiglie e all’intera comunità uno spazio di confronto e di formazione su un tema sempre più urgente e complesso: le dipendenze che coinvolgono gli adolescenti, dalle sostanze alle nuove forme di dipendenza digitale e comportamentale.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica prof.ssa Rossana Neri, interverrà don Giuseppe Scozzari, psicologo ed esperto in dipendenze comportamentali e patologiche, da anni punto di riferimento nella prevenzione e nel trattamento delle nuove forme di disagio giovanile.

“Affrontare un tema di tale attualita’- ha dichiarato la dirigente scolastica- e’ un’ azione concreta che rafforza il patto educativo tra scuola e famiglie, offrendo strumenti utili a riconoscere i segnali di rischio e a promuovere il benessere dei giovani. In questo modo il nostro Istituto si pone doverosamente, al centro di un dibattito educativo che la scuola ha il dovere di alimentare all’ interno della comunità’.”

I temi al centro dell’incontro vanno dall’identikit delle dipendenze e la loro evoluzione al pericolo del web e i relativi comportamenti a rischio, soffermandosi sull’impatto che questi esercitano sulle persone e sulla società tutta, con particolare focus sugli adolescenti e sul ruolo che in questo contesto assume la famiglia.

L’evento vuole essere un’occasione di crescita e consapevolezza per tutta la comunità, offrendo spunti concreti e un dialogo costruttivo su come proteggere i giovani, guidarli e sostenerli in un percorso di autonomia e responsabilità.