Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025, Sciacca sarà teatro di un grande evento gastronomico: una nuova tappa dell’International Street Food, il festival itinerante che ogni anno anima le piazze italiane con i profumi e i sapori della cucina di strada internazionale, attirando migliaia di visitatori da tutto il Paese. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Agrigento e con il Patrocinio del Comune di Sciacca, trasformerà Piazza Scandaliato in un vero e proprio villaggio del gusto, tra stand, food truck e specialità provenienti dai cinque continenti. L’inaugurazione è prevista per venerdì 12 dicembre alle ore 18.00, con apertura fino a mezzanotte. Da sabato 13 a domenica 14 dicembre, il festival sarà aperto dalle 12.00 alle 24.00, offrendo un percorso enogastronomico continuativo e adatto a tutte le età. Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato Imprese, l’International Street Food – giunto alla nona edizione – è ormai un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale del food itinerante. Orofino, volto noto anche del docu-reality “Il Trono del Gusto” in onda su Rai 2, ha saputo far crescere la manifestazione trasformandola in un’occasione di promozione turistica e culturale per ogni città ospitante. Tra i protagonisti dell’edizione di Sciacca ci saranno decine di food truck e stand gastronomici, con un’offerta ricchissima: dal pulled pork agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta alle bombette pugliesi, passando per hamburger di cinta senese, paella, porchetta d’Ariccia, dal kurtos ungherese al churros spagnolo, cucina uruguaiana, messicana e molte altre specialità. Non mancherà una selezione di birre artigianali italiane e internazionali, ideali per accompagnare ogni piatto. L’ingresso è gratuito per tutti e rappresenta un invito a vivere quattro giornate all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta, in un evento che celebra la cultura del cibo come occasione di incontro e condivisione.