

Il 12 dicembre, alle ore 10, in piazza Zagarrio, tutta Ravanusa si darà appuntamento per una grande adunanza generale dedicata alla cura della cosa pubblica e alla sicurezza del territorio.

Associazioni culturali, sportive e sociali, il mondo della scuola, la Chiesa, le imprese e tutti i cittadini saranno insieme per testimoniare quanto sia fondamentale costruire una comunità che si prende cura, che vigila, che collabora e che si impegna a creare un ambiente più sicuro, attento e solidale.

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “” “Si Cura” non è solo un progetto: è un invito, un gesto collettivo, un’assunzione di responsabilità verso la nostra città e verso il futuro che vogliamo per le nuove generazioni.

Ravanusa si ritrova, si ascolta, si cura.

Unisciti anche tu””

Giovanni Blanda.