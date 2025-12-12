“Entra nella Finanziaria il tema dell’aumento delle ore di lavoro degli ex Pip. Il Governo si è impegnato a verificare con i tecnici le risorse per rendere possibile questo passo. È un segnale importante, che dimostra come Governo e maggioranza siano attenti a una questione che riguarda il lavoro e la dignità di tante persone”. Così Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, al termine del vertice di maggioranza.

“Questa apertura – spiega la deputata – ora deve essere sostenuta da tutte le forze politiche e tradotta in un atto concreto nei prossimi giorni di lavoro in Aula. È quello che i lavoratori si aspettano”.