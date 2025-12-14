Doppia, importante inaugurazione il prossimo 17 dicembre alle ore 18,00, nel Convento dei Padri Filippini, in via Atenea n. 270 ad Agrigento.

Primo evento: nel Museo dei Pupi del Maestro costruttore Carmelo Guarneri nasce un nuovo spazio di incanto: il Teatro dei Pupi. Un atto d’amore per la città, per i bambini, per i viaggiatori. La sua creazione porta con sé una missione: custodire e tramandare una tradizione che rischia di scomparire, offrendo alle nuove generazioni laboratori dove scoprire e coltivare il proprio talento. La serata inaugurale sarà un sogno che prende forma: cavalieri e dame di un Tempo perduto torneranno a vivere sul palcoscenico. Il pubblico sarà immerso nella magia, confortato da atmosfere antiche e dal sapore autentico di un dolcetto che racconta la memoria di un tempo lontano.

Secondo evento: l’inaugurazione de “I Luoghi del Caos”. L’arte etnoplastica del Maestro Roberto Vanadia torna a vivere, restaurata e riallestita, negli spazi del Convento dei Padri Filippini. Un omaggio alla cultura e alla tradizione del Natale: un presepe che si accende in ogni stradina, in ogni casa, in ogni gesto. La storia di una terra che continua a sorprendere, raccontata come un viaggio sensoriale che intreccia vista, tatto, udito e gusto. Un invito a sedersi sugli antichi scalini e ritrovare sé stessi, nel cuore di Agrigento.

Due eventi, un’unica visione: celebrare Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025, con la forza delle radici e la luce delle nuove visioni. L’organizzazione è dell’associazione “Associazione Sicilia Amara di Rosa Balistreri”.