UniPa per Agrigento 2025 mette al centro sport, impresa e mobilità in un programma di iniziative che dal 12 al 16 dicembre animerà il territorio con momenti di confronto, studio e divulgazione. L’Università degli Studi di Palermo, attraverso il Polo Territoriale di Agrigento, propone tre appuntamenti che intendono evidenziare il ruolo strategico della formazione e della ricerca nei processi di crescita sociale, culturale ed economica.

Il Presidente del Polo, Giovanni Francesco Tuzzolino, ha sottolineato come queste iniziative rappresentino un contributo concreto all’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, trasformando la città in un laboratorio di idee capace di coniugare scienza, cultura e comunità. Il programma prevede martedì 16 dicembre il convegno “Lo Sport come motore di crescita sociale”, nella Sala Concordia del Palacongressi. L’apertura sarà affidata ai saluti istituzionali di Roberto Sciarratta, Giovanni Francesco Tuzzolino, Antonino Bianco, Calogero Petix, Maria Teresa Cucinotta, Giuseppe Capodieci, Diego Taviano, Francesco Miccichè, Giuseppe Pendolino e Salvatore Caccamo, che offriranno una visione corale dell’impegno delle istituzioni sul tema del benessere e della coesione sociale. A seguire, la mattinata entrerà nel vivo con gli interventi dedicati ai legami tra sport, salute, inclusione e cultura. Nel corso dell’evento è prevista anche la premiazione del concorso fotografico “Scatti Olimpici”, promosso dal CONI Agrigento.

Nel pomeriggio, a Villa Genuardi, si svolgerà il secondo appuntamento, il talk “Mobilità e sradicamenti: trame di vita e di comunità”, inserito nell’Agorà del Territorio. L’incontro approfondirà la mobilità contemporanea come fattore di innovazione e trasformazione sociale, con l’intervento di Alessandro Cacciato e il coordinamento scientifico di Roberta T. Di Rosa e Gaetano Gucciardo.

Le attività interessano anche Sciacca con il convegno ASSI 2025, in programma il 12 e 13 dicembre al Teatro Popolare Samonà. Studiosi e ricercatori si confronteranno sulla storia d’impresa, sulla competitività dei territori, sui modelli economici del Novecento e sulle infrastrutture come leve di sviluppo.

Dopo i saluti istituzionali, tra cui quelli del sindaco Fabio Termine e del presidente Tuzzolino, si apriranno sessioni tematiche che offriranno nuove prospettive di analisi economica e storica.