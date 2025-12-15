Due autovetture si sono scontrate frontalmente sulla statale Palermo-Sciacca e dopo lo scontro sarebbe divampato l’incendio di uno dei due veicoli. Grazie all’intervento di un Vigile del Fuoco fuori servizio che passava sul posto, le quattro persone ferite, rimaste all’interno delle auto, sono state estratte prima che divampassero le fiamme e affidate alle cure del 118. Uno dei due conducenti avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe. Sono rimaste ferite altre tre persone. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code, con pesanti rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni.