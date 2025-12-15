Due autovetture si sono scontrate frontalmente sulla statale Palermo-Sciacca e dopo lo scontro sarebbe divampato l’incendio di uno dei due veicoli. Grazie all’intervento di un Vigile del Fuoco fuori servizio che passava sul posto, le quattro persone ferite, rimaste all’interno delle auto, sono state estratte prima che divampassero le fiamme e affidate alle cure del 118. Uno dei due conducenti avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe. Sono rimaste ferite altre tre persone. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code, con pesanti rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni.
Auto in fiamme dopo scontro frontale sulla Palermo-Sciacca, vigile fuoco fuori servizio salva 4 persone
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Il comune di Sciacca avvia due progetti per aiutare le famiglie in difficoltà e...
Due cantieri aperti, due progetti sociali già attivi del Comune di Sciacca per aiutare persone e famiglie in difficoltà, senza fissa dimora o privati...
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 65 ALLIEVI UFFICIALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online...
Denuncia di essere stata violentata, patteggia un anno e due mesi per calunnia
Ha denunciato un giovane di 29 anni di averla violentata durante una serata trascorsa in casa. Secondo il racconto della presunta vittima, una ragazza...
Cna: il siciliano Battiato eletto vicepresidente nazionale al fianco del presidente Costantini
La CNA Sicilia comunica con grande soddisfazione gli esiti dell’Assemblea Nazionale della Confederazione, celebrata a Roma, alla quale sono intervenuti il Vicepremier e Ministro...
Agroalimentare, Confeuro: “Ok rapporto Ismea, ma non sottovalutare criticità”
“Accogliamo con favore i risultati del Rapporto Ismea 2025, che restituisce un quadro complessivamente positivo per il nostro agroalimentare. I dati sul valore della...
Allarme sicurezza stradale in Sicilia: aumentano incidenti e rischi per gli automobilisti
Catania e Palermo le province più colpite. Cresce del 4,2% il numero di veicoli incidentati rispetto al 2023 La Sicilia si conferma tra le regioni...
Il grande gospel internazionale torna a Palermo: il 26 dicembre al Teatro Golden concerto...
Giovedì 26 dicembre il Teatro Golden accoglierà il ritorno in Italia di Pastor Ron Hubbard, tra le voci più rappresentative, carismatiche e amate del...