CVA Canicattì ha rinnovato gli organismi di governance, inaugurando una nuova fase orientata al consolidamento qualitativo e allo sviluppo commerciale della Cooperativa. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha eletto Diego Lo Sardo Presidente e Rino Gallo Vicepresidente. L’elezione sancisce la continuità di un percorso iniziato oltre cinquant’anni fa, con l’impegno a rafforzare il posizionamento della Cooperativa sui mercati più competitivi e a valorizzare ulteriormente la qualità produttiva che caratterizza i vini CVA. Il rinnovo arriva al termine dei sei mandati svolti da Giovanni Greco, Presidente per 18 anni e figura centrale nella crescita strutturale e reputazionale della Cooperativa. Sotto la sua guida, CVA Canicattì ha sviluppato un progetto produttivo riconoscibile, fondato sul valore territoriale e sulla centralità del Nero d’Avola come interprete autentico delle Terre del Nero d’Avola.Per il contributo determinante offerto in questi anni, il nuovo CdA ha conferito a Greco il titolo di Presidente Onorario.“Raccogliamo un’eredità importante e sento il dovere di ringraziare Giovanni Greco per la passione e la visione con cui ha guidato CVA in questi 18 anni. La nostra priorità sarà consolidare quanto costruito, intensificando il lavoro su qualità, internazionalizzazione e mercato HORECA, per portare i nostri vini sempre più nei contesti qualificati della ristorazione, in Italia e nel mondo.” – Sono le prime dichiarazioni di Diego Lo Sardo, nuovo presidente CVA Canicattì. Consiglio di Amministrazione

Diego Lo Sardo (Presidente) – Rino Gallo (Vicepresidente) – Giuseppe Gallo – Pietro Sabatino – Luigi Alfano Burruano – Erika La Russa – Raffaele Pilat Collegio Sindacale

Sindaci effettivi: Riccardo Martines – Diego Bennici – Maurizio Argento

Sindaci supplenti: Gaspare Di Maria – Gioachino Borzellino. Commissione Consultiva dei Soci

Antonio Guagenti – Salvatore Vassallo – Maria Elena Mangione – Diego Russello – Vincenzo Canicattì