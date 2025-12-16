Due cantieri aperti, due progetti sociali già attivi del Comune di Sciacca per aiutare persone e famiglie in difficoltà, senza fissa dimora o privati di una casa. Sono denominati “Housing first” e “Stazione di Posta”.

Ne danno comunicazione il sindaco Fabio Termine e l’assessore alle Politiche Sociali Agnense Sinagra.

Sono in corso, in particolare, i cantieri per ristrutturare e adeguare dei locali comunali in località Sovareto, dell’ex scuola rurale destinato al progetto “Stazione di Posta”; e di due immobili in via Valverde, sequestrati alla criminalità organizzata e nella disponibilità del Comune di Sciacca destinati al progetto “Housing first”.

I due progetti sono finanziati con la misura 5 del PNRR. Le attività dei servizi sociali sono già partite in locali privati. Appena termineranno i lavori (previsione marzo 2026) i servizi saranno trasferiti negli edifici ristrutturati di Via Valverde e di località Sovareto.

“Si tratta due progetti importanti – dichiarano il sindaco Termine e l’assessore Sinagra – perché vanno a sostegno della fascia più fragile della cittadinanza. Danno la possibilità di alloggiare i senza fissa dimora o chi ha perso una casa. Aiutano dunque, le persone, le famiglie, a risolvere nell’immediato il problema della casa e a risolvere anche altri problemi di natura economica e di salute. Il servizio è già partito dando ospitalità finora a dieci persone, tra cui nuclei familiari”.