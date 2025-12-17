Sarà inaugurata alle ore 10:30 la nuova Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, realizzata nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Sicilia per il monitoraggio e l’allertamento del rischio idrogeologico. L’inaugurazione avverrà nella sede del Settore Ambiente di via Acrone n. 25 (sala “Pellegrino”) ove il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, insieme al Dirigente del Settore e al Responsabile del Servizio di Protezione Civile, illustreranno l’importanza di questo presidio, strategico per la prevenzione, la gestione delle emergenze e la tutela della sicurezza dei cittadini.

“L’apertura della nuova sala operativa è un investimento fondamentale per la sicurezza e un esempio di collaborazione efficace tra istituzioni” afferma il Presidente Pendolino “grazie all’impegno dello staff di Protezione Civile è stato possibile ottenere il finanziamento di questo progetto che avrà ricadute importanti sulla sicurezza del nostro territorio”.

La nuova sala operativa è dotata di sistemi tecnologici avanzati per il controllo del territorio, l’elaborazione dei dati in tempo reale e la comunicazione con tutti gli enti competenti, consentendo una risposta rapida ed efficace in caso di eventi critici.

All’inaugurazione sono state invitate le massime istituzioni del territorio: Prefettura, Questura, Comandi provinciali delle Forze dell’Ordine, Sindaci dei comuni, Protezione

Civile Regionale, ASP, ANAS, Capitaneria di Porto, Ispettorato Forestale, Servizio 118 e rappresentanti della Diocesi di Agrigento.