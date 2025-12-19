un ferito, Una violenta discussione tra componenti di una famiglia romena ha richiesto l’intervento dei Carabinieri nella notte tra mercoledì e giovedì nel quartiere San Gaetano.

La lite, scoppiata per futili motivi all’interno di un appartamento, è degenerata in una rissa durante la quale uno dei partecipanti è stato colpito con una coltellata al fianco.

Sul posto è immediatamente arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale più vicino: le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

I Carabinieri della Stazione di Naro stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e identificando i responsabili. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte.