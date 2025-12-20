Sarà la famosa cantante italiana Noemi a salutare in concerto l’arrivo del 2026 ad Agrigento.

Ad animare ulteriormente il palco saranno Radio Time 90 e la band agrigentina Dixit, giovanissimi talenti che hanno recentemente vinto il prestigioso Cantagiro 2025. Lo spettacolo della notte di San Silvestro sarà condotto da Angelo Palermo.

Si profila brillante e spumeggiante la notte di San Silvestro nel capuologo agrigentino.