Si trova a Palermo ed è stato realizzato dallo street art SPOS per iniziativa di Fondazione Made in Sicily ETS e Famiglia Schillaci. “Oltre ad essere un’opera emozionante, esprime un messaggio universale: ‘Puoi farcela, non importa da dove parti”. Con impegno e umiltà.

E’ ufficiale! Il murale ‘Yume, un sogno per Palermo’, con un emozionante Salvatore Schillaci che esulta su una lastra di acciaio ultra riflettente, è stato selezionato per Best 2025 Street Art Cities, il concorso internazionale che premia annualmente i murale realizzati in ogni continente.

Una soddisfazione per il capoluogo siciliano (l’opera di impatto epico campeggia in via Cartagine 9, quartiere Passo di Rigano) e per i promotori dell’iniziativa, la Fondazione Made in Sicily ETS con la famiglia Schillaci, e anche per l’Italia stessa, perché sia l’opera, sia la vita stessa del campione esprimono un messaggio universale: ‘Puoi farcela, non importa da dove parti”. Con impegno e umiltà. Così Totò è diventato un mito senza confini. Non a caso il titolo ‘Yume’ che in giapponese significa ‘sogno’: perché la leggenda di Totò è viva anche in Giappone, dove giocò per quattro anni.

Nello specifico, il murale, realizzato con maestria da Andrea Sposari, nella competizione di novembre si è classificato al secondo posto tra i primi 3 automaticamente ammessi alla selezione 2025.

Commentano, per la Fondazione, Giovanni Callea e Davide Morici: “Ne siamo felici perché è la mission della nostra istituzione comunicare valori radicati nei territori perché diventino esperienza umana universale e siamo molto fiduciosi che la finale di febbraio 2026 possa essere una concreta opportunità per diffondere ovunque tra i giovani il monito di coraggio e concreto ottimismo custodito nel mito di Totò e in questa sua rappresentazione”.

Un conferma significativa anche per lo street artist siciliano Sposari, che per dedicarsi alla creatività ha messo da parte la Laurea in Ingegneria presa al Politecnico di Milano.

LA PROSSIMA SFIDA

Come già annunciato, Fondazione Made in Sicily e Famiglia Schillaci ora sono impegnati in un’altra sfida, sempre nel nome del campione: raccogliere il necessario per dedicargli anche una statua in bronzo. Il preventivo è di € 100.000 per coprire le spese di produzione e della relativa comunicazione. Si può sostenere il progetto acquistando una stampa con l’effige del murale – 25X35- numerata e timbrata Made in Sicily, con un’offerta minima di €20, oppure una riproduzione del murale in fine art con una offerta di € 1.900. La statua sarà installata a Palermo, Messina e Jawata, in Giappone, dove Schillaci giocò per quattro anni. Le stampe sono disponibili a Palermo in alcuni luoghi simbolici della vita di Schillaci: ai Campi Ribolla, dove aveva sede la sua scuola calcio, da Barone Gomme, dove il calciatore ebbe il suo primo lavoro, e in alcune delle imprese che hanno sostenuto la realizzazione del Murale, tra le quali il Ristorante Millesuoli ed il Ristorantino Leone. Oppure si possono richiedere alla Fondazione alla email: fondazionemadeinsicily@gmail.com

Street Art Cities

Nasce nel 2016 come progetto spontaneo di due appassionati che volevano condividere online i loro ritrovamenti di street art tramite una mappa digitale. Dopo il lancio iniziale, la community si è rapidamente aperta a tutti gli appassionati interessati a contribuire, trasformandosi in un archivio collaborativo di dimensioni globali. Oggi Street Art Cities è molto più di una mappa: è un ecosistema mondiale dell’arte urbana, attivo in oltre 2.500 città.

La community è composta da hunters (cacciatori di street art), artisti, rappresentanti di città e semplici appassionati che ogni giorno aggiungono, commentano e promuovono nuove opere. Ogni utente può inserire murales, geolocalizzarli, arricchirli con informazioni e contribuire così a uno dei più grandi archivi globali dedicati all’arte a cielo aperto. La piattaforma (streetartcities.com.) raccoglie oltre 65.000 opere di street art, mappate in più di 1.800 città e distribuite in oltre 100 Paesi.

Ogni mese, una rete verificata di artisti e hunters di Street Art Cities seleziona i murales più ispiranti: grandi interventi urbani nei centri delle metropoli o gemme nascoste nei quartieri periferici. La votazione è poi aperta al pubblico online, permettendo alla community globale di celebrare gli artisti che stanno trasformando il volto delle città.

“La street art è uno dei movimenti artistici in più rapida crescita al mondo e, con nuovi muri che appaiono ogni giorno, è fondamentale dare visibilità alla creatività che nasce per strada”, afferma Tim Marschang, co-fondatore di Street Art Cities.

“Il nostro Monthly Mural Competition è più di un contest: sappiamo che non si possono davvero confrontare arte e artisti. Questo format consolidato permette di valorizzare sia muralisti affermati sia talenti emergenti, offrendo loro la visibilità che meritano e attirando l’attenzione dei media sull’urban art”.

La Fondazione con sede a Palermo realizza la missione di trasformare la memoria e la tradizione siciliane in strumenti di dialogo internazionale unendo arte, design, artigianato e innovazione attraverso mostre, installazioni e progetti condivisi, su scala internazionale. Ha all’attivo iniziative a Los Angeles, Tokyo, Singapore, in occasione del Tour Mondiale del Vespucci nel 2025 ed Osaka in Occasione di Expo 2025, ed attività a Chicago, Rotterdam, Amburgo, Berlino. La Fondazione mette al centro il concetto di radici: un legame profondo che non è solo ritorno al passato, ma spinta verso il futuro. Dalle ceramiche alle arti visive, dai prodotti enogastronomici alle performance, ogni iniziativa diventa testimonianza di come la cultura siciliana sappia generare connessioni globali e visioni nuove interagendo con altre culture ed identità.