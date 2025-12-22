Martedì 23 dicembre 2025, alle 19, la Basilica Cattedrale di Cefalù (PA) accoglierà “Noa, una voce per la Pace”, una serata promossa dal Servizio Pastorale Famiglia della Diocesi di Cefalù all’interno del programma della “Via dei Presepi 2025”.

Un luogo di spiritualità dalla bellezza unica ospiterà per una sera un appuntamento che unisce musica, spiritualità e impegno civile, nel segno del dialogo e della speranza.

Conosciuta anche con il suo nome ebraico Achinoam Nini, Noa è considerata una delle voci più rappresentative del dialogo musicale tra Occidente e Medio Oriente, intrecciando nella sua produzione la tradizione yemenita, il jazz contemporaneo, il pop d’autore e suggestioni classiche.

Il suo percorso artistico l’ha resa un ponte autentico tra mondi, culture e sensibilità differenti, capace di parlare con la sua musica a generazioni diverse.

Amata dal pubblico italiano e conosciuta per la sua interpretazione per la colonna sonora del film “La Vita è bella” di Roberto Benigni, ha collaborato con autori e musicisti come Nicola Piovani, Gil Dor e Carlo Fava, e si è esibita in contesti prestigiosi quali il Festival di Sanremo e il Teatro San Carlo di Napoli.

In un momento storico in cui il tema della pace interroga le coscienze con urgenza crescente, la presenza di Noa assume un significato particolare. Da sempre impegnata nella costruzione del dialogo tra israeliani e palestinesi, la cantante ha fatto della propria voce un messaggio costante di riconciliazione, apertura e responsabilità condivisa.

Le sue prese di posizione, così come la sua attività artistica, l’hanno portata a essere riconosciuta a livello internazionale: è Pellegrino della Pace dell’Ordine Francescano di Assisi, Ambasciatrice di Buona Volontà della Fao e Artista per la Pace dell’Unesco.

La cantante israeliana proporrà a Cefalù non semplicemente una serata musicale, ma un’occasione di ascolto e riflessione, un invito a riscoprire la forza della musica come linguaggio capace di avvicinare, curare e generare futuro.

L’ingresso in cattedrale è libero e sarà consentito dalle 17.30 alle 18.30 fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’inizio della serata è previsto per le 19.