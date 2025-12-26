Campobello di Licata si prepara ad accogliere Parole e disegni, un appuntamento culturale che unisce lettura, arti visive e ascolto, in programma sabato 27 dicembre 2025 alle ore 17.30 presso Minerva, via Marconi 1. L’iniziativa è curata da Silvio Benedetto e Silvia Lotti.

Al centro dell’evento, testi illustrati e letti che spaziano dalla narrativa alla poesia, dal teatro alla riflessione civile. Tra gli interventi: Silvio Benedetto con Eliana – Giovanna d’Arco, Silvia Lotti con L’ippocampo, Carmela Burgio (Le gemelle Onda di Rosaria Carbone), Diego Alù (Don Perlimpín di García Lorca), Laura Giglia (Ciàula scopre la luna di Luigi Pirandello) e Salvina Di Natale con Quasi una favola.

Ampio spazio anche alle arti visive con la mostra Disegni, pitture e tecniche miste de “L’isola che c’è”, che vede esporre, tra gli altri, Diego Alù, Giuseppe Costanza, Laura Giglia, Angelo Monachello e numerosi artisti della “Nuova figurazione”. Non mancheranno momenti di ascolto con registrazioni e canti tradizionali, né riflessioni civili come l’intervento di Silvia Lotti sul lascito dei Padri Costituenti.

A completare il pomeriggio, bozzetti dal vivo, incursioni poetiche e un finale conviviale. Parole e disegni si conferma così come un’occasione di incontro e condivisione, capace di intrecciare linguaggi diversi e restituire al pubblico un’esperienza culturale viva e partecipata.