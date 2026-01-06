Il Comune di Lampedusa e Linosa è tra gli enti ammessi al finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – NextGenerationEU.

Al Comune di Lampedusa e Linosa è stato assegnato un contributo pari a 44.920,57 euro, destinato al rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ente attraverso l’acquisto di beni e servizi funzionali alla modernizzazione degli uffici, allo sviluppo digitale e alla valorizzazione del capitale umano.

Il finanziamento rientra nella Missione 1 – Componente 1 del PNRR, Investimento 2.3 “Competenze e capacità amministrativa”, Sub-investimento 2.3.2, finalizzato a supportare i Comuni nei processi di innovazione organizzativa, nel miglioramento degli ambienti di lavoro e nell’introduzione di strumenti tecnologici avanzati.

«Per un Comune che opera in un contesto complesso e strategico come quello di Lampedusa e Linosa – dichiara il Sindaco – investire nella digitalizzazione e nel rafforzamento della capacità amministrativa è fondamentale. Queste risorse del PNRR ci consentiranno di rendere l’Ente più moderno, efficiente e capace di rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini e del territorio».

L’assegnazione di queste risorse rappresenta un’importante opportunità per il Comune di Lampedusa e Linosa, che potrà così proseguire nel percorso di innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, in coerenza con gli obiettivi di crescita sostenibile e modernizzazione della pubblica amministrazione previsti dal PNRR.