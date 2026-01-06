Un viaggio nella storia locale attraverso immagini e narrazioni: venerdì 9 gennaio 2026, ore 17:00, nella Sala Consiliare del Comune di Naro, si terrà la presentazione del compendio illustrato “La sommossa narese di l’unnici di Innaru” di Vincenzo Fonzo.
L’opera ripercorre un episodio chiave della storia narese del XIX secolo, la rivolta popolare contro il dominio borbonico, con un approccio illustrato che rende accessibile e coinvolgente il racconto per lettori di tutte le età.
Saluti istituzionali del sindaco Milco Dalacchi e della coordinatrice, assessore alla Cultura Pacinella Piera.
Intervengono:
Vincenzo Fonzo, autore del libro
Avv. Tesè Giovanni, giurista e scrittore
Prof. Calogero Brunetto, presidente della Società Agrigentina di Storia Patria
Gallo Pasquale, Associazione Culturale Calogero Cuelli Alletti
Intermezzo musicale:
Coro Pueri Cantores diretto dal maestro R.M. Giunta
Karim Porrello accompagnato dalla prof.ssa Maricla Cacciatore
Un evento promosso dalla Società Agrigentina di Storia Patria per valorizzare la memoria storica di Naro e dell’Agrigentino.