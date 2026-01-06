Un viaggio nella storia locale attraverso immagini e narrazioni: venerdì 9 gennaio 2026, ore 17:00, nella Sala Consiliare del Comune di Naro, si terrà la presentazione del compendio illustrato “La sommossa narese di l’unnici di Innaru” di Vincenzo Fonzo.

L’opera ripercorre un episodio chiave della storia narese del XIX secolo, la rivolta popolare contro il dominio borbonico, con un approccio illustrato che rende accessibile e coinvolgente il racconto per lettori di tutte le età.

Saluti istituzionali del sindaco Milco Dalacchi e della coordinatrice, assessore alla Cultura Pacinella Piera.

Intervengono:

Vincenzo Fonzo, autore del libro

Avv. Tesè Giovanni, giurista e scrittore

Prof. Calogero Brunetto, presidente della Società Agrigentina di Storia Patria

Gallo Pasquale, Associazione Culturale Calogero Cuelli Alletti

Intermezzo musicale:

Coro Pueri Cantores diretto dal maestro R.M. Giunta

Karim Porrello accompagnato dalla prof.ssa Maricla Cacciatore

Un evento promosso dalla Società Agrigentina di Storia Patria per valorizzare la memoria storica di Naro e dell’Agrigentino.