La Confraternita “San Girolamo della Misericordia” di Licata ha organizzato l’ VIII° Concorso “RACCONTA IL VENERDI’ SANTO A LICATA”.

Lo ha reso noto il Governatore della Confraternita, dottor Angelo Gambino che ha sottolineato come “ dopo il successo degli ultimi anni, il Concorso intende stimolare negli alunni la riflessione sulla storia, la tradizione, la fede di una delle più importanti celebrazioni del Venerdì Santo in Sicilia, a cura dal 1578 della Confraternita di San Girolamo della Misericordia, offrendo ai concorrenti massima possibilità di espressione”.

Il Vice Governatore, professor Angelo Maria Licata, e il Delegato alla Cultura professor Francesco Pira, hanno incontrato i Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi di Licata “Francesco Giorgio” prof.ssa Rosaria De Caro, “Giacomo Leopardi” prof.ssa Cinzia Montana e “Guglielmo Marconi” prof. Maurilio Lombardo, per consegnare copia del bando e spiegarne le modalità. A tutti gli Istituti sono stati donati negli anni scorsi per la biblioteca due copie del libro “La Venerabile Confraternita di San Girolamo e il Venerdì Santo a Licata” scritto dai professori, il compianto Calogero Carità (storico) e Francesco Pira (sociologo).

Inoltre gli studenti che partecipano al Concorso dovranno visitare la Chiesa di San Girolamo e conoscere la storia della Confraternita.

Al Concorso saranno ammessi a partecipare singoli alunni, o gruppi di lavoro (massimo tre alunni), delle classi Seconde delle scuole secondarie (medie) , situate su tutto il territorio di Licata, che abbiano consegnato regolare domanda di iscrizione entro giovedì 12 marzo 2026.

Ogni scuola provvederà ad individuare un docente referente che seguirà il progetto didattico nel suo itinere, assicurerà la supervisione del lavoro e si assumerà personalmente la responsabilità di interfacciarsi con la direzione del concorso.

Il concorso prevede due sezioni una per singoli alunni e una per gruppi:

• Sezione1: DISEGNO, RACCONTI o POESIA. (Per singolo alunno)

Gli elaborati dovranno essere in formato massimo A3(29,7x42cm), non ci sono limitazioni nell’uso di tecniche e materiali e dovranno essere accompagnati da una concisa e semplice descrizione che spieghi l’intenzione/messaggio dell’autore.

I racconti potranno avere una lunghezza massima di tre pagine, corpo “12” e in foglio formato A4 e devono essere originali e inediti, sviluppati espressamente per il concorso in oggetto.

• Sezione 2: POWER POINT , VIDEO o PRODOTTO MULTIMEDIALE . (Per gruppi massimo di tre alunni)

Gli alunni in gruppo potranno realizzare un Power Point (massimo 10 slide) con foto e descrizioni o un Video (massimo 3 minuti) in formato MP3 o MP4 o qualunque altro prodotto multimediale con queste caratteristiche da consegnare in chiavetta USB dei Riti del Venerdì Santo della Confraternita di San Girolamo

La selezione dei lavori avverrà da parte di una Giuria, composta dal Governatore, Confratello Angelo Gambino, dal Vice Governatore, Confratello Angelo Maria Licata, dal Segretario, Confratello Salvatore Russo, dal Consigliere di Amministrazione, Confratello Vincenzo Consagra, dal Delegato alla Comunicazione, Confratello Francesco Pira e dai Confratelli Angelo Carità e Giuseppe Lucchesi .

La giuria procederà a decretare i 4 vincitori finali, senza distinzione di Sezione, dell’ottava Edizione del Concorso“RACCONTA IL VENERDI’ SANTO A LICATA”:

• Primo premio: 250 € in buono-libri e/o materiale didattico;

• Secondo premio: 150 € in buono-libri e/o materiale didattico;

• Terzo premio: 2 premi ex aequo da 100 € ciascuno in buono-libri e/o materiale didattico;

I nominativi dei vincitori del concorso verranno comunicati il giorno stesso della premiazione prevista la mattina di giovedì 26 marzo 2026 e tutti i partecipanti riceveranno un “Attestato di Partecipazione”.

Per ulteriori informazioni:

Prof. Angelo Maria Licata

Vice Governatore Confraternita San Girolamo

Cellulare 392 7000615

info@confraternitasangirolamo.com

Prof. Francesco Pira

Delegato alla Cultura e Comunicazione

Cell 347 7110148