“Le temperature stanno calando e mentre voi siete al caldo nelle vostre case, nelle campagne ci sono animali legati a catena, con il ferro freddo al collo, soli ed esposti al gelo”. A denunciarlo è l’associazione Uniti per Salvarli ODV di Canicattì che si rivolge a quanti mantengono cani e gatti al guinzaglio nelle case di campagna, al freddo e senza un riparo e ricorda: “tenere gli animali in queste condizioni è disumano ed è illegale”.

Per questo Uniti per Salvarli lancia un appello ai canicattinesi: “Anche loro sentono freddo. Anche loro cercano calore. Dire il contrario è ignoranza” e invitano i cittadini a non girarsi dall’altra parte, a contribuire per salvare gli animali: “Invitate chi ancora lo fa a riflettere e ad avere un cuore. Il freddo uccide. L’indifferenza – conclude l’associazione animalista – anche”.