Un anziano di Canicattì è stato trovato cadavere, ieri sera, poco prima delle 20, all’interno della sua abitazione in una traversa della via Lepanto nel cuore del centro storico della città.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che da alcuni giorni non lo vedevano in giro come era solito fare ma udivano provenire musica ad alto volume dalla sua abitazione.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118.

Quando i pompieri hanno scardinato la porta d’ingresso si sono trovati davanti la macabra scena. L’ anziano che viveva da solo giaceva esanime privo di vita per terra. A provocarne il decesso con molta probabilità un arresto cardio circolatorio.

L’anziano era parecchio conosciuto nel quartiere ed era solito allestire per le ricorrenze di San Giuseppe e Santa Lucia degli altarini votivi nel cortile dove abitava. Altarini che durante le ricorrenze del 19 marzo e del 13 dicembre diventavano meta di parecchi fedeli che risiedono in quella zona di Canicattì.