Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove il crollo di una abitazione ha causato la morte di un nucleo familiare siciliano, a seguito di una esplosione che sarebbe stata provocata da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan. A darne notizia il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che “a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera citta’”, esprime “profondo e sincero cordoglio” per drammatici fatti avvenuti giovedi’ mattina.

Francesco Liparoto viveva in Germania da circa dieci anni, dove aveva costruito, insieme a Nancy, una nuova vita fatta di lavoro, sacrifici e sogni. Una giovane famiglia unita, ben inserita nella comunita’ locale: Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro, mentre il piccolo Bryan frequentava la scuola. La notizia ha colpito profondamente Castellammare del Golfo, citta’ di origine di Francesco, dove risiedono i genitori e i fratelli e dove il legame con la comunita’ e’ sempre rimasto forte: ad agosto la famiglia era in vacanza a Castellammare e a novembre era tornata per il compleanno del fratello piu’ piccolo di Francesco.

In questo momento di “indicibile dolore”, il sindaco esprime particolare vicinanza alla famiglia, ricordando che uno dei fratelli di Francesco e’ attivamente impegnato nella Consulta giovanile comunale. “Castellammare del Golfo – dice il sindaco Fausto – si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potra’ colmare”.