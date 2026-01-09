I Silvi e il mito di Rosa Balistreri

A Campobello di Licata un incontro tra musica, memoria e arte

Rosa Balistreri è oggi, senza dubbio, un mito della Sicilia. La sua vita, però, è stata segnata da un percorso duro e doloroso: la povertà, la repressione subita per la sua libertà di donna, la ribellione contro le ingiustizie sociali. Una voce potente, la sua, capace di raccontare la sofferenza e l’orgoglio di un’intera terra.

Sabato 10 gennaio alle ore 17.30, presso la Saletta Minerva di Campobello di Licata (AG), Silvio Benedetto accoglierà il pubblico insieme alla moglie, l’artista Silvia Lotti, per raccontare la sua amicizia con Rosa Balistreri e gli incontri culturali realizzati insieme nel corso degli anni.

Nel corso dell’evento, Silvia Lotti presenterà un suo documentario dedicato alla celebre cantante licatese, offrendo uno sguardo intenso e autentico sulla sua figura artistica e umana.

L’omaggio musicale sarà affidato alla voce e alla chitarra di Giovanna Caruana e Cesare Lo Leggio, che interpreteranno brani legati alla tradizione siciliana e al repertorio di Rosa Balistreri.

Non mancherà l’arte figurativa, con opere a tema siciliano a cura dei pittori dell’associazione “L’Isola che c’è”, a completare un pomeriggio all’insegna della cultura e dell’identità.

L’ingresso è libero.

L’appuntamento è in via Marconi 1, Saletta Minerva: un altro bellissimo incontro da non perdere.