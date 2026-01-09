Un incendio ha distrutto un capannone usato come deposito di elettrodomestici di proprietà di un 52enne ma di fatto in uso ad un 45enne. Entrambi sono del posto. Sono stati alcuni passanti, dopo aver visto una colonna di fumo nei pressi di contrada San Michele, ad allertare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, prima di avere la meglio sul rogo, hanno dovuto lavorare per circa due ore. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Non è ancora chiara la natura che ha innescato il fuoco ma non è esclusa, al momento, alcuna pista.