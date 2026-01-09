San Cataldo si prepara a vivere un momento di particolare rilievo storico e istituzionale con la visita di Don Fabio Attard, XI Successore di Don Bosco e Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, in occasione della conclusione delle celebrazioni per il centenario della presenza salesiana in città.

Si tratta di un evento di assoluta eccezionalità: nel corso di questi cento anni, infatti, solo tre Rettori Maggiori in carica hanno visitato la nostra Città.

Il primo di questi, don Filippo Rinaldi – oggi Beato – terzo successore di Don Bosco venne a San Cataldo nel marzo del lontano 1923, quasi “costretto” dal Canonico Cataldo Pagano – già da tutti chiamato “il Don Bosco di San Cataldo” – che da anni inseguiva il sogno di avere i Salesiani in città; in quell’occasione don Rinaldi, commosso dall’accoglienza ricevuta, fece una promessa ai sancataldesi: “Avrete i Salesiani”. E così, il 6 dicembre dell’anno successivo (1924), i primi Salesiani arrivarono a San Cataldo.

Il secondo Rettor Maggiore che ha visitato la nostra Città è stato don Renato Ziggiotti, quinto Successore di Don Bosco, che, nel corso di una visita a tutte le Comunità Salesiane della Sicilia, è venuto a San Cataldo nel marzo del 1953.

Dopo aver accolto anche Don Pascual Chavez Villanueva, IX Successore di Don Bosco e Rettor Maggiore emerito dei Salesiani, per ben due volte (a conclusione del 90° della presenza salesiana e nel dicembre 2024, all’apertura dell’anno centenario), e a coronamento di un percorso celebrativo che ha ricordato cento anni di impegno educativo, sociale e culturale profondamente intrecciato con la storia della comunità cittadina, oggi la Famiglia Salesiana e la Città si preparano ad accogliere l’XI Successore di Don Bosco, Don Fabio Attard, eletto Rettor Maggiore dei Salesiani lo scorso 25 marzo.

Per don Fabio non sarà la prima visita a San Cataldo; egli è, infatti, venuto nella nostra Città già nel novembre 2013, in veste di Consigliere Generale per la Pastorale Giovanile, in occasione del passaggio dell’urna contenente le insigni reliquie di Don Bosco.

Nel corso di questa nuova visita, il Consiglio Comunale conferirà a Don Fabio Attard la Cittadinanza Onoraria della Città di San Cataldo, quale segno di riconoscimento per il valore e l’incidenza che la presenza salesiana ha avuto, e continua ad avere, nella formazione delle giovani generazioni e nello sviluppo del territorio.

La presenza del Rettor Maggiore assume un significato che va oltre il momento celebrativo: essa rappresenta il riconoscimento di un legame storico duraturo tra San Cataldo e il carisma salesiano, che in un secolo di attività ha lasciato un’impronta profonda nel tessuto civile, educativo e sociale della città.

La conclusione del centenario non si configura, dunque, come un semplice sguardo al passato, ma come un’occasione per rinnovare l’impegno comune verso il futuro, riaffermando il valore dell’educazione, dell’inclusione e della responsabilità sociale come pilastri della crescita della comunità.

La visita di Don Fabio Attard e il conferimento della cittadinanza onoraria segnano così una pagina significativa nella storia di San Cataldo, destinata a rimanere nella memoria collettiva della città.

Di seguito il programma della visita del Successore di Don Bosco:

SABATO 10 GENNAIO

ore 16.00 Accoglienza del Rettor Maggiore in Oratorio

ore 16.30 “Passeggiata” verso la BCC Toniolo

ore 17.00 presso l’auditorium “Gaetano Saporito”, Consiglio Comunale

e conferimento della cittadinanza onoraria

ore 18.30 rientro in Oratorio

ore 19.00 presso il salone teatro dell’Oratorio, “In festa con don Fabio”

a seguire, momento di fraternità

DOMENICA 11 GENNAIO

ore 10.00 Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre, presieduta dal Rettor Maggiore

e concelebrata da diversi salesiani sancataldesi e da salesiani che

sono stati a San Cataldo

ore 11.30 “Passeggiata” dalla Chiesa Madre a Santa Fara

ore 12.00 Inaugurazione del Monumento a Don Bosco