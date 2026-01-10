Un simbolo della tradizione natalizia continua ad affascinare cittadini e visitatori anche dopo le festività. Fino all’11 gennaio è possibile visitare il presepe a grandezza naturale allestito nell’area esterna della chiesa di Maria Santissima Addolorata, in via Mater Dolorosa 74, nel quartiere Pallavicino a Palermo, parrocchia le cui attività sono gestite da Don Emanuele Di Peri.

L’opera, realizzata in carta pesta e tessuti pregiati, è frutto del lavoro degli artigiani di Confartigianato Palermo e si distingue per l’attenzione ai dettagli e il forte impatto scenografico. L’ideazione scenica porta la firma di Costantino Sparacio, mentre la realizzazione tecnica ha visto la collaborazione del presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Claudio Terruso, che ha curato gli impianti di illuminazione.

Il presepe, già esposto negli anni passati in luoghi prestigiosi del centro storico di Palermo, è stato recentemente restaurato, tornando a essere uno dei punti di riferimento del Natale palermitano anche nel periodo post-festivo.

La visita è gratuita e rappresenta un’occasione per riscoprire le capacità dell’artigianato locale e una tradizione che continua a unire fede, cultura e territorio.