I Carabinieri della Stazione Trapani Borgo Annunziata, supportati da personale della C.I.O. del 12° RGT Carabinieri, hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 28enne del posto.

L’uomo che era stato fermato nel corso di un servizio di controllo del territorio, cercava di occultare qualcosa nei pantaloni, prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di quaranta grammi di hashish suddivisi in otto dosi e quattro grammi di cocaina suddivisa in otto dosi.

I Militari dell’Arma, atteso l’esito positivo sulla persona, estendevano quindi la perquisizione alla sua abitazione, dove rinvenivano altro stupefacente per un totale di circa 85grammi di hashish e 7grammi di cocaina, oltre a vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, un bilancino di precisione e la somma contante di 390,00 verosimilmente provente di attività di spaccio.

A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida per il 28enne è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Trapani con divieto di uscire da casa nelle ore notturne.