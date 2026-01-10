Tre anni di reclusione per aver maltrattato la moglie anche in presenza del figlio all’epoca minorenne. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, che ha condannato un artigiano agrigentino. L’uomo dovrà anche corrispondere una provvisionale immediatamente esecutiva all’ex moglie di 5mila euro.

La donna, insieme al figlio, si è costituita parte civile rappresentata dall’avvocato Monica Malogioglio. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata vittima di continue vessazioni e soprusi. Il marito le avrebbe tirato i capelli, l’avrebbe presa a schiaffi oltre a impedirle contatti anche con i genitori. La donna, nel corso di questi anni, si sarebbe scattata dei selfie con le prove dei maltrattamenti subiti.