Una scoperta amara questa mattina per il personale dell’Istituto comprensivo Raiti in via Pordenone, nella zona nord di Siracusa.

I locali scolastici sono stati violati durante la notte dai ladri di merendine che si sono introdotti forzando gli accessi e hanno manomesso le macchinette del caffè e degli snack, portando via l’incasso e lasciando danni alle apparecchiature.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno raccolto la denuncia, effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno passando al setaccio la scuola per rinvenire eventuali telecamere di sicurezza interne o nelle vie adiacenti che possano aver ripreso movimenti sospetti nella notte, oltre a cercare testimonianze di residenti o persone in transito che abbiano notato rumori o figure insolite nelle ore notturne.

Gli inquirenti, come di consueto nei casi di furto, ritengono fondamentale anche verificare la presenza di telecamere pubbliche o private nella zona per ottenere immagini che possano aiutare a risalire agli autori del colpo. La tecnica di manomissione delle macchinette con strumenti da scasso, pur non comune, non è nuova nel panorama dei furti predatori.