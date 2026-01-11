Uniamo – vini e cene non convenzionali svela il calendario completo della sua terza edizione, in programma a Palermo dal 15 al 18 gennaio. Un percorso diffuso che attraversa ristoranti, forni, pizzerie e trattorie, mettendo in dialogo chef, vignaioli, pensatori e artigiani del gusto, in un susseguirsi di cene, momenti conviviali e incontri culturali.

Cuore del progetto di questa edizione è la taverna contemporanea, intesa come luogo vivo, aperto, inclusivo, dove il cibo diventa linguaggio comune e strumento di relazione, che prende forma attraverso un calendario intenso di appuntamenti che coinvolgeranno i locali del gruppo Virga&Milano – Gagini, Buatta, Aja Mola, Maison Bocum e la nuova Fonderia – affiancati da ristoranti e spazi “amici” che condividono la stessa visione caleidoscopica del cibo e della convivialità: Bebop, CiCala, Forno Santa Maria e Terrazze Santamarina.

Accanto alla cucina, Uniamo apre lo sguardo ad altri linguaggi: musica, pensiero, cultura. Le presenze di Gae Saccoccio, filosofo del vino, e Maurizio Blatto, osservatore e interprete delle tendenze musicali internazionali, arricchiscono il programma di spunti e riflessioni che vanno oltre il piatto, rafforzando l’identità dell’evento come spazio di confronto e contaminazione.

Ogni giornata si sviluppa come un racconto corale: dalle colazioni d’autore di Maison Bocum, pensate come momento di incontro e leggerezza, fino alle cene serali che uniscono stili, territori e sensibilità diverse. Il vino accompagna e completa il dialogo, con la presenza di alcune delle realtà più interessanti del panorama vitivinicolo italiano.

Il percorso si concluderà domenica 18 gennaio con una grande festa finale alla Fonderia, casa simbolica di Uniamo e luogo destinato a diventare punto di riferimento per il dibattito sul futuro del food & beverage. Un momento conviviale e collettivo che celebra lo spirito dell’iniziativa: stare insieme, condividere, immaginare nuovi modi di essere comunità attorno a una tavola.

Calendario e protagonisti

GIOVEDÌ 15 GENNAIO

Maison Bocum – Francesco Mango (resident) e Giovanna Musumeci (Pasticceria Santo Musumeci)

Aja Mola – Tiziana Francoforte (resident) e Kokichi Takahashi “Chef Taka” (Formica Osteria)

Gagini – Marco Massaia (resident) e Jeroni Castell (Les Moles). Ospiti: Gae Saccoccio e Maurizio Blatto

Fonderia – Angelo Gennaro (resident) e Luca Cai (Il magazzino)

Forno Santa Maria – Massimiliano Prete (Sestogusto)

VENERDÌ 16 GENNAIO

Maison Bocum – Francesco Mango (resident) e Alessio Vabres (Bar Vabres)

Gagini – Marco Massaia (resident) e Roy Caceres (Orma)

Fonderia – Angelo Gennaro (resident) e Luca Cai (Il magazzino)

CiCala – Lorenzo Ruta (Lorenzo Ruta Ristorante)

Forno Santa Maria – Massimiliano Prete (Sestogusto) e Corrado Assenza (Caffè Sicilia)

SABATO 17 GENNAIO

Maison Bocum – Francesco Mango (resident) e Gabriele Camiolo (Dimora delle balze)

Bebop – Benedetto Buccheri (resident) e Jeroni Castell (Les Moles)

Aja Mola – Tiziana Francoforte (resident) e Corrado Assenza (Caffè Sicilia)

Buatta – Fabio Cardilio (resident), Salvatore Bianco (La terrazza) e Diego Rossi (Trippa)

Fonderia – Angelo Gennaro (resident) e Luca Cai (Il magazzino)

DOMENICA 18 GENNAIO

Maison Bocum – Francesco Mango (resident) e Antonio Colombo (Votavota)

Gagini – Marco Massaia (resident) e Eugenio Boer (Bu:r)

Terrazze Santamarina – Giuseppe Calvaruso (resident) e Gabriele Camiolo (Dimora delle balze)

Fonderia – Angelo Gennaro (resident), Luca Cai (Il magazzino), Alessandro Maniaci (Des Terres) e Luisa Agostino (La Paisanella). Ospiti: Gae Saccoccio e Maurizio Blatto

Con il patrocinio di: Comune di Palermo, Slow Food