

L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro promuove un importante momento di formazione e sensibilizzazione rivolto a docenti e genitori dal titolo “Ragazzi in rete, tra libertà e rischi”, un incontro pensato per affrontare in modo serio, consapevole e condiviso uno dei temi più delicati dell’educazione contemporanea: l’uso di Internet e dei social network da parte dei giovani.

Viviamo in un’epoca in cui la rete rappresenta una straordinaria opportunità di comunicazione, crescita e conoscenza, ma anche uno spazio che può nascondere insidie, soprattutto per bambini e adolescenti. Fenomeni come bullismo e cyberbullismo, l’adescamento online, la diffusione impropria delle immagini e le forme di violenza digitale sono oggi tra le principali cause di disagio, isolamento e sofferenza tra i ragazzi.

Per questo motivo la scuola, da sempre presidio educativo e luogo di formazione integrale della persona, sente forte la responsabilità di prevenire, informare e accompagnare studenti e famiglie nel difficile compito di crescere cittadini digitali consapevoli, rispettosi e responsabili.

L’incontro, che si terrà martedì 13 gennaio alle ore 16.00 presso il plesso della scuola secondaria “S. Agostino”, sarà introdotto e moderato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rossana Neri e vedrà come relatore Carlo Di Noto, direttore e co-fondatore di Meter E.T.S. e responsabile tecnico dell’Osservatorio contro la pedofilia (O.S.M.O.C.O.P.), da anni impegnato a livello nazionale nella tutela dei minori e nella lotta ai reati online.

Attraverso dati, esempi concreti e strumenti educativi, l’incontro offrirà a genitori e insegnanti una chiave di lettura chiara e competente per comprendere i rischi della rete, ma anche per imparare a riconoscere i segnali di disagio, intervenire in modo tempestivo e costruire un dialogo educativo efficace con i ragazzi.

“La scuola – ha dichiarato la dirigente scolastica Neri – non puo’ stare a guardare, deve agire in modo preventivo, promuovendo una cultura del rispetto, dell’empatia e della legalità digitale tra docenti e famiglie oltre che all’ interno delle classi . Solo attraverso un’alleanza forte tra scuola e famiglia infatti è possibile contrastare davvero fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo.”

L’incontro offrirà a genitori e insegnanti l’opportunità di comprendere come nascono i fenomeni di prevaricazione, come si manifestano sul web e come intervenire per proteggere i ragazzi più vulnerabili, aiutando anche chi mette in atto comportamenti aggressivi a ritrovare modalità relazionali più sane.

Iniziative come questa rientrano in un più ampio progetto educativo che punta a formare non solo studenti preparati, ma persone consapevoli, capaci di abitare il mondo reale e quello digitale in modo sano e responsabile.