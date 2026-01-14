

Riparte con grande entusiasmo la nuova stagione del DeMa Show, il format televisivo prodotto e condotto da Biagio De Martino.

Il programma tornerà in onda a partire da venerdì 16 gennaio alle ore 20:30 sul canale televisivo nazionale Bom Channel 68 del mux LA7, ed è visibile anche su Sky al canale 5068.

Il DeMa Show si conferma un contenitore ricco di talenti provenienti da tutta Italia, affiancati da rubriche dinamiche, divertenti e originali. A curarle sono il napoletano Nello D’Auria, la siciliana Patrizia Veneziano e la romana Cristina Defelici, pronti a regalare momenti di intrattenimento e leggerezza al pubblico.

Impeccabile, come da tradizione, anche la coppia ormai consolidata degli opinionisti. Tra questi spicca il giornalista milanese Daniele Mariotto, critico televisivo e giurato da sette anni nella sala stampa del Festival di Sanremo, incaricato di votare gli artisti in gara. Al suo fianco la sempre energica Catina Calabrese che, nonostante la distanza geografica, risiedendo a St. Moritz, riesce come sempre a collaborare attivamente con il produttore Biagio De Martino, curando le pubbliche relazioni, il supporto logistico per gli artisti e l’organizzazione delle prenotazioni presso i ristoranti romani.

Tra le novità dell’edizione 2026, la presenza in ogni puntata di un ospite d’eccezione. Nella prima puntata è intervenuto il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Dott. Giuseppe Capodieci, che ha approfondito il tema dell’importanza dello screening, sottolineando quanto possa risultare determinante nella prevenzione e nella salvaguardia della vita umana. Al suo fianco il Dott. Alessandro Cantone, endoscopista dell’ospedale San Giovanni di Dio, che ha incoraggiato il pubblico a sottoporsi agli esami di controllo, evidenziando come le moderne tecnologie rendano le indagini sempre più efficaci e sicure.

Tra il pubblico era presente anche la Dottoressa Angela Matina, responsabile dello screening dell’ASP di Agrigento. Il conduttore l’ha invitata a tornare in una prossima puntata non come spettatrice, ma come ospite, per approfondire il suo importante ruolo nell’ambito della prevenzione sanitaria.

La cantante narese Giovanna Ferraro ha trionfato ancora una volta con una tripletta di canzoni, distribuita in tre puntate che andranno in onda ogni venerdì alle ore 20:30 su tutto il territorio nazionale. Un nuovo successo che conferma il momento particolarmente felice dell’artista pugliese.

Giovanna si dichiara pienamente soddisfatta di questa nuova avventura televisiva romana, dove punta di ritornarci ancora, anche perché, all’indomani delle registrazioni del “DeMa Show”, è stata ospite del programma di Rai Due “I Fatti Vostri”. In quell’occasione, fuori onda, ha avuto modo di cantare insieme a Tommy Sinatra il brano “Grechi e Vampiri”, celebre canzone della sua grande fonte d’ispirazione, Gerardina Trovato.

Un’esperienza che ha rappresentato per l’artista non solo un momento di grande emozione, ma anche un’importante occasione di crescita professionale: un mix di incontri e conoscenze con figure autorevoli del mondo televisivo che ha ulteriormente arricchito il suo percorso. Giovanna, visibilmente felice, ha inoltre confermato che sono in fase di sviluppo progetti di altissimo profilo, destinati a far parlare di sé nei prossimi mesi.

Giovanna Ferraro ringrazia Biagio DeMartino per aver realizzato il suo sogno di andare in Tv.

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 16 gennaio alle ore 20:30, in prima serata sul canale 68 di Bom Channel (mux LA7) e Sky 5068, per la prima, attesissima puntata del “DeMa Show” edizione 2026.