Ladri in azione a San Leone. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi – in pieno giorno – in un’abitazione al Viale del Pini, nel cuore del quartiere balneare agrigentino. Dopo aver scardinato una persiana, guadagnando la via d’ingresso, hanno rovistato dappertutto.

I ladri hanno trovato un borsello al cui interno vi erano custoditi tremila euro in contanti. Poi la fuga.


A fare la scoperta è stato il proprietario di casa – un cinquantaseienne – una volta rientrato. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto alla polizia. Al via le indagini per risalire agli autori. Al vaglio degli investigatori le immagini di eventuali telecamere che insistono nella zona.

