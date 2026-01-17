È andata male ad alcuni malviventi che volevano portare a termine la truffa del finto carabiniere si danni di una coppia di coniugi di Castrofilippo lui 83 lei 78 anni. I due anziani per fortuna non hanno creduto alla telefonata di un falso maresciallo dei cc che al telefono gli ha raccontato che la figlia aveva provocato un grave incidente stradale e che occorrevano soldi per evitarle l’ arresto. I due anziani non hanno ceduto ed alla fine si sono recati in caserma per denunciare. Sull episodio indagano i veri carabinieri della locale stazione per cercare di individuare i malfattori.