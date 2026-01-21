

È ragionevolmente prevedibile, e i fatti sembrano già confermarlo, che Giovanna Ferraro – reduce da un’intensa partecipazione al fortunato varietà televisivo DeMa Show – prosegua nel 2026 il suo percorso artistico con passo deciso e risultati di spessore. La cantante originaria di Naro, in provincia di Agrigento, sta infatti percorrendo una strada sempre più ampia e qualificata, con visibilità che si allarga dal territorio siciliano alla scala nazionale, grazie a profili editoriali e televisivi di notevole rilevanza.

Il DeMa Show, ideato e condotto da Biagio De Martino – storico talent scout che ha lanciato in televisione nomi del calibro di Piero Barone de Il Volo, Loredana Errore, Daniele di X Factor, Simona di “Ti lascio una canzone”, Christian di Sanremo e Ilaria Mongiovì (oggi stabile a “I Fatti Vostri”) – si conferma una vetrina di grande appeal per i talenti emergenti e non solo. Nell’ultima puntata andata in onda ha raggiunto 400.000 telespettatori in prima serata, un dato che sottolinea la capacità del format di attrarre un pubblico vasto e trasversale.

Il programma, registrato negli studi televisivi di Roma, va in onda ogni venerdì alle ore 20:30 sul canale nazionale 68 di Bom Channel (nel mux di LA7) e in contemporanea su Sky canale 5068. Non si tratta di un talent a eliminazione, ma di un vero e proprio talk-varietà in cui i cantanti non sono semplici ospiti: entrano a far parte integrante della trasmissione, restano in studio per tutta la durata della puntata e contribuiscono all’atmosfera conviviale del format. Durante l’estate, molti di loro vengono poi richiamati per esibirsi in serate di piazza nei comuni italiani, beneficiando della popolarità accumulata sul piccolo schermo.

Giovanna Ferraro ha preso parte con successo a diverse puntate della stagione appena conclusa e ha incantato il pubblico con una tripletta di esibizioni distribuite su tre episodi. La sua presenza ha riscosso consensi unanimi, tanto da portarla, subito dopo le registrazioni romane, a essere ospite anche di “I Fatti Vostri” su Rai 2, dove ha avuto modo di duettare fuori onda con Tommy Sinatra su un brano di Gerardina Trovato, sua fonte di ispirazione.

Il format ideato da Biagio De Martino non è solo musica: affianca al momento canoro diverse rubriche di successo. Tra queste spicca quella dedicata alle mail del pubblico, curata da Paola Feny (storica valletta di Mike Bongiorno, Corrado e Daniele Piombi), in cui Elisa Passi – cantante solista del programma – interpreta brani a tema ispirati alle storie inviate da casa. Non mancano poi le sezioni dedicate ai proverbi “smorfiati” e ai modi di dire quotidiani, affidate a Patrizia Veneziano e Cristina De Felici. A chiudere ogni puntata ci sono gli interventi puntuali dei due opinionisti: Catina Calabrese, in collegamento da St. Moritz, e il giornalista milanese Daniele Mariotto, noto per la sua partecipazione alla giuria di sala stampa al Festival di Sanremo.

Biagio De Martino ha già annunciato importanti novità per il 2026, e la nuova stagione è partita proprio venerdì 16 gennaio con grande entusiasmo. Il programma continua a essere un punto di riferimento per cantanti di ogni età, provenienza e nazionalità – inclusi artisti da Belgio, Spagna e Francia – offrendo una piattaforma autentica e non competitiva.

Per chi desidera partecipare al DeMa Show, è possibile contattare la redazione tramite messaggio privato su Messenger per richiedere il regolamento e avviare il percorso di selezione. Il successo del format e la traiettoria di artisti come Giovanna Ferraro dimostrano che, per i talenti determinati, vetrine come questa possono tradursi in vere e proprie rampe di lancio verso palcoscenici sempre più prestigiosi.

La cantante narese, già apprezzata in passato per le sue performance in eventi culturali e musicali siciliani, sembra destinata a un’annata di consolidamento nazionale. Il pubblico da casa e gli addetti ai lavori scommettono su di lei: il 2026 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione.