Con l’accusa di violenza sessuale i carabinieri hanno arrestato ad Aidone, in provincia di Enna, un cittadino extracomunitario, già sottoposto all’obbligo di dimora. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e l’uomo è stato condotto nel carcere di Enna. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima, una donna di Aidone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, l’uomo in due circostanze si sarebbe appostato in strada attendendo la donna, solita rientrare a piedi a casa dal lavoro, inseguendola e molestandola.

“L’indole violenta e l’abitualità a compiere reati, anche della stessa natura – spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di Enna -, era stata già registrata nei mesi scorsi”. L’indagato, infatti, era stato arrestato a Caltanissetta per aver molestato una donna in attesa a una fermata dell’autobus. A Enna, invece, era stato identificato dopo l’incendio di un motociclo e per aver minacciato di dare fuoco a un distributore di carburanti con un innesco rudimentale.