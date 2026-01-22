Verso il tramonto la Carta di Identità cartacea. Il documento, rilasciato oggi appunto su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida dal 3 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019. Il Comune di Campobello di Licata – come gli altri Enti della Penisola – invita i cittadini ad effettuare il “passaggio” alla Carta d’Identità Elettronica (Cie), che viene rilasciata, anche prima della scadenza del documento cartaceo, dal Comune. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe tel.0922 884132.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, addio alla Carta di Identità cartacea
Verso il tramonto la Carta di Identità cartacea. Il documento, rilasciato oggi appunto su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida dal 3 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019. Il Comune di Campobello di Licata – come gli altri Enti della Penisola – invita i cittadini ad effettuare il “passaggio” alla Carta d’Identità Elettronica (Cie), che viene rilasciata, anche prima della scadenza del documento cartaceo, dal Comune. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe tel.0922 884132.