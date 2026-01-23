I Carabinieri della stazione di Naro sono intervenuti questa mattina in piazza Garibaldi a Naro bloccando i lavori di messa in sicurezza delle campane della chiesa di San Francesco.I militari, intervenuti con due auto, hanno riscontrato delle irregolarità nel cantiere che era stato allestito dal Comune e hanno imposto lo stop.Una sola campana è stata portata giù e la piazza è rimasta interdetta al traffico veicolare