I Carabinieri della stazione di Naro sono intervenuti questa mattina in piazza Garibaldi a Naro bloccando i lavori di messa in sicurezza delle campane della chiesa di San Francesco.I militari, intervenuti con due auto, hanno riscontrato delle irregolarità nel cantiere che era stato allestito dal Comune e hanno imposto lo stop.Una sola campana è stata portata giù e la piazza è rimasta interdetta al traffico veicolare
Naro cantiere irregolare. Carabinieri bloccano i lavori
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì sotto assedio: violenze inaudite ai danni dei commercianti. Superata ogni soglia di tollerabilità
Con la presente si esprime piena, totale e incondizionata vicinanza e solidarietà ai due titolari della tabaccheria/ricevitoria di Corso Umberto I, vittime, in distinti...
Campobello di Licata, concessione edilizia in sanatoria amministrativa
Il Comune di Campobello di Licata ha approvato una concessione edilizia in sanatoria amministrativa alla ditta T. B-P. R., relativa al parziale cambio...
Campobello di Licata, trattamento rifiuti biodagradabili
Atto dirigenziale firmato ed emesso dall'area Ambiente del Comune. Determina a contrarre il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti "" biodegradabili"", provenienti...
Sorpresi a rubare alcolici nel locale distrutto dal maltempo, due arresti a San Leone
Si sono intrufolati nel locale danneggiato pesantemente dal ciclone Harry nel tentativo di rubare bottiglie di alcolici. Una vera e propria azione di sciacallaggio....
Neonata ingerisce i farmaci della mamma, ricoverata in terapia intensiva
Una bimba di 17 mesi è arrivata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito accidentalmente alcune pillole della madre. La piccola è stata subito...
Carabinieri salvano quattro cuccioli, vivevano tra escrementi e fango
Quattro cuccioli di cani di media taglia, detenuti in pessime condizioni, sono stati salvati dai carabinieri di Caltanissetta. L’intervento, effettuato a seguito di una...
Libero Consorzio, aggiudicata gara d’appalto per la manutenzione di 22 edifici scolastici
L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà del...