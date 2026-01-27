Terza tappa del ciclo di raccolte di sangue a Campobello di Licata, domenica 1 febbraio.
L’ atto solidale si terra’ presso la sede Avis, dalle ore 8, ad un tiro di schioppo dalla Chiesa San Giuseppe. In precedenza erano state raccolte 15 sacche di sangue, nessuna pre-donazioni e neanche un controllo sanitario.
Il 15 febbraio la successiva giornata del sangue, organizzata dall’Avis.
Giovanni Blanda
