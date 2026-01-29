Ultime ore per presentare al Comune le domande per la concessione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche aventi sede fuori dal territorio del Comune di Campobello di Licata. Le istanze dovranno pervenire entro venerdì 30 gennaio.le istanze da inoltrare al protocollo del Comune di Campobello di Licata, sito in Piazza XX Settembre o tramite posta elettronica pec. Indirizzo: protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it, specificando nell’oggetto: “Istanza di concessione contributo economico per il trasporto scolastico di studenti con disabilità Anno 2025”.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, in scadenza le domande per trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità
Ultime ore per presentare al Comune le domande per la concessione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche aventi sede fuori dal territorio del Comune di Campobello di Licata. Le istanze dovranno pervenire entro venerdì 30 gennaio.le istanze da inoltrare al protocollo del Comune di Campobello di Licata, sito in Piazza XX Settembre o tramite posta elettronica pec. Indirizzo: protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it, specificando nell’oggetto: “Istanza di concessione contributo economico per il trasporto scolastico di studenti con disabilità Anno 2025”.