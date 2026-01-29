Nuova aggressione lo scorso sabato notte a Palermo vicino al tribunale. A picchiare due giovani in branco formato, quattro ragazzi e quattro ragazze. Lo hanno raccontato le due vittime ai carabinieri che indagano.

“Erano in otto, quattro ragazze e quattro ragazzi. Uno di loro si è avvicinato e ci ha prima aggredito verbalmente, poi è esplosa la violenza”.

I due si sono ritrovati per terra, rischiando di essere travolti dalle auto, mentre il branco sferrava calci e pugni. Le due vittime, un giovane e una ragazza erano in attesa di comprare dei cornetti, ma sono stati improvvisamente raggiunti da un giovane.

Uno degli aggressori si è avvicinato alla donna e ha iniziato a molestarla. Appena si sono diretti verso l’auto sono stati aggrediti con calci e pugni. Sono finiti per terra e hanno rischiato di essere investiti dalle auto in transito.

Sono stati colpiti entrambi. Il giovane alle spalle alla testa e alla schiena. Anche la ragazza che ha tentato di difendere il giovane è stata colpita a sua volta.