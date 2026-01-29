I carabinieri hanno arrestato un 57enne siciliano, rintracciato in un hotel di Cadelbosco Sopra, nella Bassa Reggiana. L’uomo, senza fissa dimora e originario di Messina, era ricercato dal luglio 2025: deve scontare 4 anni di carcere per una serie di rapine e furti – commessi tra l’ottobre 2016 e il gennaio 2017 a Ucria, Capo d’Orlando, Sant’Agata di Militello, Lascari e Termini Imerese, tra le province di Messina e Palermo – e per associazione a delinquere finalizzata ai colpi in abitazione. Nel marzo 2022 era stato condannato in primo grado dal tribunale di Patti (Messina), sentenza confermata in Appello nel settembre 2023 divenuta infine definitiva a luglio scorso quando la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Da allora, l’uomo si è sottratto alla cattura risultando irreperibile. I militari della stazione di Cadelbosco Sopra lo hanno individuato grazie ad una serie di controlli sugli ospiti delle strutture alberghiere della zona. Una volta fermato, è stato portato in carcere nella casa circondariale ‘La Pulce’ di Reggio Emilia.
Ricercato dal 2025 si nascondeva in un hotel, arrestato 57enne
