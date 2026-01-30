I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno intensificato l’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, nell’ambito di una più ampia azione di tutela della legalità, della salute pubblica e del decoro urbano. Il commercio abusivo, infatti, oltre a costituire una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori che esercitano nel rispetto delle regole, rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza alimentare dei cittadini e contribuisce a situazioni di degrado urbano.

I servizi svolti negli ultimi mesi, hanno consentito di sottoporre a verifica oltre venti venditori ambulanti e di accertare numerose irregolarità, con particolare riferimento alla commercializzazione di prodotti alimentari privi dei requisiti di tracciabilità e conservati in condizioni non conformi alle normative igienico-sanitarie, con conseguente applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 80.000 euro. Nel corso delle attività sono stati complessivamente sequestrati ingenti quantitativi di merce destinata alla vendita illegale tra cui oltre 200 chilogrammi di prodotti ittici, oltre 4 tonnellate di frutta e circa 2 tonnellate di verdura.

In diverse circostanze, la frutta e la verdura ritenute idonee al consumo, a seguito delle verifiche previste, sono state devolute alle parrocchie del territorio tramite la Caritas Diocesana, consentendo di destinare gli alimenti a favore delle fasce più fragili della popolazione. L’Arma dei Carabinieri proseguirà con costante impegno, anche nei prossimi mesi, l’azione di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità diffusa, attraverso servizi mirati volti a garantire il rispetto delle norme e a salvaguardare la sicurezza e la qualità della vita della collettività