

Gli studenti pendolari possono ritirare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 13, il martedì dalle ore 16 alle ore 18, gli abbonamenti del mese di febbraio. Gli abbonamenti possono essere prelevati presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. Lo comunica l’area della Pubblica istruzione del Comune.

Giovanni Blanda