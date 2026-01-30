Allacciato alla rete elettrica pubblica coltivava marijuana. Un 43enne di Palermo è stato arrestato dai carabinieri ad Alcamo, nel Trapanese, per coltivazione di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

Durante una perquisizione domiciliare nell’abitazione estiva dell’uomo i militari hanno trovato una vera e propria serra indoor con 133 piante di cannabis indica alte tra 60 centrimetri e un metro. Le piante erano riscaldate da potenti lampade lasciate accese notte e giorno che hanno portato i carabinieri a successivi accertamenti sul contatore e sui consumi.

Dalle verifiche è emerso che l’intero immobile era allacciato abusivamente alla rete pubblica. Per il 43enne sono scattate le manette e, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Tutte le piante sono state estirpate e distrutte. Sono in corso accertamenti da parte di personale specializzato per stabilire con precisione la quantità di energia elettrica rubata nel tempo.