Il forte vento e la pioggia stanno provocato diversi disagi nelle ultime ore a Palermo e in provincia. Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, un furgone con scala per traslochi si è rovesciato mentre percorreva la strada tra Altavilla Milicia e Trabia, in direzione Catania. A causare l’incidente sarebbero state le forti raffiche di vento di ribalta che da ore stanno interessando la zona. Non si registrano feriti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo pesante e per mettere in sicurezza il tratto e gli agenti della polizia stradale di Buonfornello per regolare il traffico. A Palermo i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per l’incendio in un capanno di pertinenza di un’abitazione nella zona di Villa Tasca. Non ci sono stati feriti. Sono in corso indagini per accertate le cause del rogo.