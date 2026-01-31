I militari della guardia costiera di Palermo hanno sequestrato nel corso di un’ispezione presso un grossista nel capoluogo 21 tonnellate di totano argentino congelato. Gli ispettori hanno individuato un carico di prodotti ittici importati dal Sud America destinati ai mercati locali. L’attenzione dei militari si è concentrata sulla documentazione dei prodotti, che presentavano una doppia etichettatura in italiano e in spagnolo. Dall’analisi comparata delle due versioni è emerso che le informazioni fornite ai consumatori in lingua italiana non corrispondevano a quanto dichiarato nella lingua d’origine, rendendo di fatto impossibile una tracciabilità trasparente. La guardia costiera ha immediatamente avviato i contatti con lo spedizioniere italiano per acquisire dal fornitore argentino i certificati di cattura originali. Nel frattempo, per scongiurare l’immissione sul mercato regionale di merce non correttamente tracciata, sono scattati il sequestro amministrativo e una sanzione di 1.500 euro a carico del grossista per la violazione delle norme nazionali ed europee sull’etichettatura.
Sequestrate 21 tonnellate di totano argentino: irregolarità nell’etichettatura
