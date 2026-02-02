A causa del cedimento del manto stradale, il primo tratto di Via Piave è temporaneamente chiuso al transito veicolare.

Al fine di garantire la sicurezza e consentire il deflusso dei residenti e dei mezzi autorizzati, in via del tutto eccezionale e temporanea è consentita la circolazione in deroga al senso unico di marcia lungo Via Vittorio Emanuele, esclusivamente nei casi di necessità e con l’obbligo di procedere a velocità ridotta e con la massima prudenza.

La disposizione resta in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

Giovanni Blanda